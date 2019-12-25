Медики Ленобласти получат надбавки за работу с больными коронавирусом с 12 мая

В 47 регионе утвердили два вида выплат.

В Ленинградской области утвердили порядок и формы выплат медработникам, которые спасают больных с коронавирусом. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации Ленобласти.

В 47 регионе утвердили два вида выплат: тем, кто работает с больными в скорой/амбулаторно и в стационарах. Им выплатят от 16 до 80 тысяч рублей. За особо важные работы в скорой и стационарах – от 25 до 80 тысяч рублей.

Также медикам в регионе компенсируют проезд в размере двух тысяч рублей каждый месяц и платят федеральные надбавки.

В Петербурге выплаты медикам за работу с коронавирусом начнутся после праздников. Петербург уже получил 635 млн рублей из федерального бюджета.

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