Выплаты медикам за работу с коронавирусом начнутся после праздников

Город получил более 600 млн.

После окончания майских праздников медики, работающие с коронавирусом, получат стимулирующие выплаты. Об этом на заседании Координационного штаба по предупреждению коронавируса на территории СЗФО сообщил Александр Беглов.

Петербург уже получил 635 млн рублей из федерального бюджета. Выплаты начнутся после 11 мая.

Врачам скорой помощи полагается по 50 тыс. рублей в месяц. Среднему и младшему персоналу, а также водителям скорой помощи – по 25 тыс. рублей.

Врачи стационаров, работающих с больными COVID-19, назначена выплата в 80 тыс. рублей в месяц, среднему персоналу – 50 тысяч, младшему – 25 тысяч рублей.

На данный момент уже более 800 медиков, работающих в стационарах с коронавирусом, получили по 8544 рубля.

Ранее Piter.TV рассказал о том, какие медработники могут рассчитывать на прибавку к зарплате.

Фото: комитет по здравоохранению СПб