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Правительство выделило 7,8 млрд рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации
Сегодня, 16:09
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Правительство выделило 7,8 млрд рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации

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До 1 февраля 2022 года Минздрав должен будет отчитаться о деньгах.

Правительство РФ выделило Минздраву 7,8 млрд рублей не выплаты медикам, которые участвуют в вакцинации от короанавируса. Расспоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали на портале правовой информации.

В течение месяца Минздрав долен будет заключить соглашения о выделении средств из федерального бюджета региональным. До 1 февраля 2022 года ведомство должно будет отчитаться об эффективном использовании выделенных денег.

Ранее мы писали, что Германия засекретила информацию по "отравлению" Навального. 

Фото: pixabay 

Теги: вакцинация от коронавируса, выплаты медикам
Категории: Новости России, Лента новостей,

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