Правительство выделило 7,8 млрд рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации

До 1 февраля 2022 года Минздрав должен будет отчитаться о деньгах.

Правительство РФ выделило Минздраву 7,8 млрд рублей не выплаты медикам, которые участвуют в вакцинации от короанавируса. Расспоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали на портале правовой информации.

В течение месяца Минздрав долен будет заключить соглашения о выделении средств из федерального бюджета региональным. До 1 февраля 2022 года ведомство должно будет отчитаться об эффективном использовании выделенных денег.

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