Германия засекретила информацию по "отравлению" Навального

Сергей Лавров заметил, что информация скрыта ФРГ "по непонятным причинам".

Германия засекретила информацию по "отравлению" Алексея Навального. Об этом во время пресс-конференции в риме сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник заметил, что дипломатам хотелось бы разобраться в том, почему информация, которой обладают немцы, недоступна для РФ.

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Чиновник уточнил, что он не имеет малейшего сомнения в том, что любой объективный человек, который ознакомится с этими документами, способен сделать выводы о том, что большая часть сведений засекречена непонятно по какой причине.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей навальный был госпитализирован в Омске 20 августа. Ему стало плохо во время перелета в Томск. По результатам обследования врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое привело к скачку изменения сахара в крови. Причину этого явления медики не знают, но в крови политика ядов не обнаружено.

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Фото и видео: МИД России