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Власти Италии намерены ждать одобрения "Спутника V" в ЕС
Сегодня, 15:27
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Власти Италии намерены ждать одобрения "Спутника V" в ЕС

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Луиджи Ди Майо ответил на претензии по вакуцинации жит елей Сан-Марино.

Власти Италии намерены ждать одобрения "Спутника V" в Евросоюзе. Об этом на совместной пресс-конференции с российским коллегой заявил глава римского внешнеполитического ведомства Луиджи Ди Майо. Чиновник заметил, что страна ждет решения от Европейского агентства по лекарственным препаратам. Он ответил на вопрос о дискриминационном подходе к вакцинации в случае с жителями Сан-Марино и гражданами РФ, которые могут посещать Италию только по экстренным случаям. речь идет о том, что от Сан-Марино, большая часть жителей которого привиты "Спутником", Италия требует сделать третью дозу признанным ЕМА препаратом. Только в этом случае человек получит ковид-сертификат.

В Сан-Марино должны сделать третью дозу до 15 октября для получения "грин-пасса". Политическая воля Италии - ждать одобрения вакцин ЕМА.

Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии

Министр заметил, что в настоящее время власти обсуждают ситуацию с возможностью передвижения по ЕС граждан, вакцинированными не признанными ЕМА препаратами.

Глава МИД Италии заявил, что Рим эвакуировал 4,9 тыс. афганцев.

Фото и видео: МИД России

Теги: евросоюз, италия, луиджи ди майо, сан-марино, спутник v
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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