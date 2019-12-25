В Смольном рассказали, какие медработники могут рассчитывать на прибавку к зарплате

Сумма надбавки к зарплате зависит от количества часов и базовой ставки.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о том, какие категории медработников могут рассчитывать на денежную поддержку в Петербурге.

К ним относятся врачи, средний и младший медицинский персонал стационаров, сотрудники скорой помощи (в том числе и водитель) и поликлиник, которые работают с коронавирусной инфекцией, сотрудники патологоанатомических отделений, ПЦР лабораторий, которые осуществляют диагностику COVID-19.

В случае заболевания коронавирусом единовременная выплата положена все медицинским работникам, заявил Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Также были определен размер надбавки за работу с инфекцией. Врач, проработавший полный месяц в отделении, в котором лечили больных COVID-19, может дополнительно получить до 170 тыс. рублей. Врач скорой помощи - до 95 тыс. рублей. Это зависит от базовой ставки и времени, которое отработал медик.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский омбудсмен призвал изменить порядок признания врачей пострадавшими на работе.

Фото: комитет по здравоохранению СПб.