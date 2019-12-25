Петербургский омбудсмен призвал изменить порядок признания врачей пострадавшими на работе

Нынешний порядок вызывает вопросы у специалистов из сферы охраны труда.

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов усомнился в правильности порядка признания медиков пострадавшими от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в городе.

Как отметил Шишлов, в петербурге более 250 врачей и медсестер заражены новой инфекцией, и это число растет ежедневно. Кроме того, 12 специалистов умерли от COVID-19. Согласно постановлению городского правительства, пострадавшие при работе с коронавирусными больными медики и члены их семей имеют право на единовременные выплаты от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Для получения выплат в справке о смерти должен быть указан коронавирус, а не другие заболевания, обусловленные инфекцией. Однако, подчеркнул омбудсмен, установленный порядок становится причиной для вопросов экспертов из сферы охраны труда.

Так, полномочиями о признании медицинского работника пострадавшим наделена не независимая комиссия во главе с руководителем Роспотребнадзора субъекта РФ (как в случаях установления профессионального заболевания), а внутренняя комиссия медицинского учреждения, заключение (акт) которой подписывает главный врач (явный конфликт интересов). Александр Шишлов, омбудсмен

По мнению Шишлова, каждый случай инфицирования врача COVID-19 нужно расследовать с помощью независимой комиссией, которая выяснит, была ли у медика необходимая защита. После установления причин смерти не будет лишним учесть положительные результаты тестов на инфекцию и пневмонию. При этом иные сопутствующие заболевания будут не так важны.

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Фото: Piter.TV