Петербургские ученые прогнозируют вторую волну коронавируса

Аналитики назвали факторы, которые могут привести к повтору эпидемии

О том, что в России возможна вторая волна массовых заражений коронавирусом сообщает "КП Санкт-Петербург" со ссылкой на профессора Алексея Боровкова.

"Есть вероятность, что со второй волной мы можем столкнуться уже в конце августа - начале сентября", − говорит Боровков.

По его мнению, новые вспышки заражениям коронавирусом могут произойти из-за того, что в город приедут абитуриенты из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Также профессор опасается возвращения студентов и школьников, отдыхающих сейчас за пределами Петербурга и Ленинградской области.

По мнению ученого, мощность второй волны может быть ничуть не меньше первой. Для того, чтобы ее избежать, Боровков предложил сдвинуть начало учебного года на пару месяцев, а также продлить дистанционное обучение.

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