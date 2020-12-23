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Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом за новогодние дни

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Причина в том, что Трудовой кодекс не предусматривает увеличения в этот период надбавок медикам.

Президент России Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом за новогодние дни. Заявление он сделал на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектом.

Он отметил, что за работу в праздничные дни предусматривается двойная оплата труда. Однако Трудовой кодекс не предусматривает увеличения в этот период надбавок медикам, которые помогают коронавирусным больным.

В эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере.

Владимир Путин, президент России

Ранее Белоусов заявил, что России в ближайшие 3-4 года предстоит изменить модель экономики.

Видео: kremlin.ru

Теги: выплаты медикам, пандемия, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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