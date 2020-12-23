Президент России Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом за новогодние дни. Заявление он сделал на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектом.
Он отметил, что за работу в праздничные дни предусматривается двойная оплата труда. Однако Трудовой кодекс не предусматривает увеличения в этот период надбавок медикам, которые помогают коронавирусным больным.
В эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере.
Владимир Путин, президент России
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Видео: kremlin.ru
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