Путин поздравил Абдразакова с назначением худруком Михайловского театра

Владимир Путин на заседании Совета по культуре поздравил Ильдара Абдразакова с вступлением в должность художественного руководителя Михайловского театра.

Глава государства отметил, что этот театр пользуется заслуженным авторитетом в профессиональных кругах и у публики, назвав труппу очень хорошей. Президент выразил уверенность, что с приходом нового руководителя учреждение заиграет новыми красками, и пожелал Абдразакову успехов и всего наилучшего.

О назначении оперного певца на этот пост ранее объявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время встречи с коллективом театра 11 марта. Ильдар Абдразаков также продолжает занимать должность художественного руководителя Севастопольского театра оперы и балета.

Фото: kremlin.ru

