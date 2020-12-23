Добиться роста планируется за счёт ускорения инвестиций.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что России в ближайшие 3-4 года предстоит изменить модель экономики. Об этом он рассказал на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, в ближайшие три или четыре года Россия обновить модель экономики, чтобы преодолеть текущие структурные изъяны. Также, по мнению Белоусова, предстоит сформировать новые внутренние источники роста. Это, считает первый вице-премьер, увеличивать ВВП на 1,5-2 процентного пункта каждый год вплоть до 2024 года.

Добиться роста планируется за счёт ускорения инвестиций и роста сектора малого и среднего предпринимательства, а также за счёт увеличения несырьевого неэнергетического экспорта и повышения производительности труда.

Ранее Путин заявил, что необходимо "инфраструктурно сшивать" огромную Россию.