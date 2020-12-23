Путин заявил, что необходимо "инфраструктурно сшивать" огромную Россию

На Дальнем Востоке объединяют авиакомпании для создания единого перевозчика.

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо "инфраструктурно сшивать" огромную территорию Россию. Он отметил, что российские власти должны работать над этой задачей.

Глава государства подчеркнул, что жителям регионов Дальнего Востока стало сложно и дорого добираться в европейскую часть страны. Поэтому, призвал Путин, стоит развивать региональную авиацию. Он напомнил, что сейчас в РФ разрабатывают региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300. Также на Дальнем Востоке объединяют авиакомпании для создания единого перевозчика.

Нам важно "инфраструктурно сшивать" всю нашу огромную территорию. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин призвал правительство "вытаскивать людей из трущоб".

Видео: kremlin.ru