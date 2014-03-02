Десантники успешно выполнили задачу на СВО.

Российские боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" при Воздушно-десантных войсках уничтожили скопление пехоты в опорном пункте Вооруженных сил Украины, расположенном в окрестностях населенного пункта Часов Яр. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 16 мая. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована в зоне проведения специальной военной операции представителями костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ. Известно, что военнослужащие оперативно выдвинулись на огневую точку после того, как получили координаты целей противника. Они произвели точный залп снарядами. В результате ракеты РСЗО накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту армии киевского режима.

После чего штурмовые группы ВДВ зашли в опорный пункт и произвели его зачистку. пресс-служба Минобороны РФ

Ранее разведчиками было обнаружено скопление живой силы противника в опорном пункте вблизи Часова Яра на территории Донецкой народной республики. Исходя из полученных данных, подразделения врага оборудовали опорный пункт в готовности к его удержанию ради недопущения прорыва российских штурмовых групп в южной части населенного пункта.

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Фото и видео: Минобороны России