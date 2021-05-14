Российские войска освободили Новоалександровку и Торское в ДНР

Российские военнослужащие освободили из-под контроля Вооруженных сил Украины населенный пункт Новоалександровка и Торское, находящееся на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что боевые задачи успешно выполнены бойцами "Западной" и "Центральной" группировки войск благодаря решительным действиям, предпринятым в зоне проведения специальной военной операции.

"Запад" успешно нанес поражение вооруженным формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад армии киевского режима, бригады территориальной обороны противника и бригады национальной гвардии Украины в районах Подлимана, Дружелюбовки, Ольговки, Андреевки, Купянска, Паламаревки, Нечволодовк, расположенных в Харьковской области и Райгородка в ДНР. Противник на оперативном направлении лишился до 240 человек личного состава убитыми и ранеными, двух бронированных машин, включая бронетранспортер М113 американского производства, а также 11 автомобилей, четырех артиллерийских орудий и трех складов со снарядами.

Группировка "Восток" громит ВСУ у населенного пункта Богатырь.

Фото: Минобороны России