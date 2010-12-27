СВР рассекретит имена семи разведчиков-нелегалов

Сергей Нарышкин рассказал о плана ведомства на юбилейный год.

Служба внешней разведки России рассекретит имена семи разведчиков-нелегалов. Об этом заявили директор ведомства Сергей Нарышкин. Слова спикера приводят "РИА Новости". Чиновник поделился информацией во время круглого стола по истории российской внешней разведки.

Такое решение принято СВР в столетний юбилейный год. Общественность узнает о жизни и рабочих заданиях сотрудников "особого резерва". По словам Нарышкина, не все из героев страны до сих пор живы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

