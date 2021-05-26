СВР объяснила, почему Лондон не раскрывает цель визита Гесса в 1941 году

Сергей Нарышкин прокомментировал сведения о прибытии коллеги Гитлера по партии в Великобританию в 1941 году.

Служба внешней разведки России объяснила, почему Лондон не раскрывает цель визита Рудольфа Гесса в мае 1941 года. Информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился Сергей Нарышкин. Он отметил, что представители Великобритании не стремятся раскрыть общественности архивные документы, касающиеся прилета в королевство заместителя Адольфа Гитлера, нациста Гесса. Эксперт уверен, что правительство не хочет брать часть ответственности за то, что их действия косвенно послужили нападению Германии на Советский Союз.

Это вполне объяснимо. Нашим западным партнерам не хотелось бы взять на себя часть ответственности, которая лежит и на них, за то, что именно их политика "умиротворения" все время толкала Гитлера идти на восток. Сергей Нарышкин, глава СВР РФ

Напомним, что Рудольф Гесс в 1941 году в одиночку совершил перелет в Великобританию. Настоящую цель немца никто не знает. Предположительно, нацист хотел убедить Лондон заключить мир с Германией перед нападением на СССР. В 1946 году в рамках Нюрнбергского процесса Гесса приговорили к пожизненному сроку заключения. Он отбывал наказание в берлинской тюрьме Шпандау. Политик умер 17 августа 1987 года. Ему было 93 года.

Нарышкин назвал темы о войне, дискутировать по которым кощунственно.

Фото и видео: YouTube/Россия-24