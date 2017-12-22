В Российском историческом обществе назвали неоспоримые факты о Второй мировой войне.

Сергей Нарышкин назвал темы о войне, дискутировать по которым кощунственно и не продуктивно. Такое заявление глава Российского исторического общества сделал в интервью журналистам телеканала "Россия-24". По словам эксперта, ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит только на руководящем составе нацистской Германии.

Ответственность за развязывание Второй мировой войны целиком и полностью лежит на руководстве нацистской Германии. И это зафиксировано в решениях Нюрнбергского трибунала, и эти решения не имеют срока давности. Сергей Нарышкин, глава Российского исторического общества

Еще одним неоспоримым фактом эксперт назвал тот, что решающую роль в победе над гитлеровской коалицией сыграли Советский союз и Красная армия. Нарышкин напомнил, что именно советские силы освободили страны Восточной Европы, а также частично Центральной Европы.

Ранее власти РФ не раз говорили о том, что отдельные европейские государства пытаются переписать историю. Владимир Путин уточнил, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о ВОВ, а также противостоять попыткам исторической фальсификации.

Нарышкин заявил о росте неприятия в РФ политики Запада.

Фото и видео: YouTube / Россия 24