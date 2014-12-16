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Нарышкин заявил о росте неприятия в РФ политики Запада

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Он отметил, что последнее время он замечает рост непринятия со стороны россиян западной политики по отношению к нашей стране.

Неприятие западной политики российскими гражданами может перерасти в ненависть. Об этом в интервью BBC заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Мы воспринимаем их (санкции) как неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия.

Сергей Нарышкин, директор СВР

Он отметил, что последнее время он замечает рост непринятия со стороны россиян западной политики по отношению к нашей стране. Нырышкин считает, что нужно остерегаться того, чтобы неприятие не переросло в ненависть. Иначе это может привести к негативным последствиям.

Отношения России и Запада ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Также Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы. Это стало поводом для многочисленных антироссийских санкций.

Ранее глава СВР заявил об открытой конфронтации Британии с Россией.

Видео: YouTube / BBC News - Русская служба

Теги: санкции, свр, сергей нарышкин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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