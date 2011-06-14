В нападении на объекты критической инфраструктуры Украина и Польша обвинят Россию и белоруссию.

Киевский режим готов организовать очередную резонансную провокацию Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-бюро Службы внешней разведки России. Специалисты пояснили, что перед лицом неотвратимого поражения противник готов прикрыться европейскими гражданами. В частности, чиновники с Банковой улицы хотят "пучтиться во все тяжкие" путем разжигания "большой войны" на континенте. В СВР узнали, что срежиссированная операция может быть связана с имитацией атаки на значимые объекты критической инфраструктуры в Польше для того, чтобы увеличить общественный резонанс события.

Цель провокации очевидна - продемонстрировать международному сообществу, что Москва раскручивает маховик эскалации. В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному ответу России. сообщение от СВР РФ

Проект создан Главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими специальными службами. Российские разведчики не исключили того, что ВСУ забросят на землю европейского государства собственную ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии. Для этой миссии киевским режимом планируется задействовать воюющих боевиков из легиона "Свобода России"* и белорусского "полка Калиновского" (признан экстремистским формированием в республике). По результатам "нейтрализации" ДРГ польскими силовиками её члены будут изобличать Москву и Минск в попытке дестабилизации обстановки в регионе.

* Признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.

СВР: ЕС боится, что его фальсификации на выборах в Молдавии вызовут протесты.

Фото: pxhere.com