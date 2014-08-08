Разведчики узнали о переброски британских и французских сил для поддержки Кишинева в противостоянии Приднестровью.

Коллективный Брюссель опасается того, что фальсификации на выборах в Молдавии вынудят граждан выйти на улицы с массовыми протестами. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии. текст заявления СВР

В СВР добавили, что при этом Европейский союз полон решимости захватить территорию Молдавию "вплоть до введения войск и фактической оккупации". Сейчас союзниками готовится размещение натовского "десанта" в Одесской области Украины для устрашения Приднестровья. По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла на локацию. Согласно поступающей в СВР данным, евробюрократы полны решимости по удержанию постсовесткой республики в русле русофобской внешней политики. Российские разведчики объяснили, что на данном этапе Запад осуществляет концентрация подразделений Вооруженных сил Североатлантического альянса в Румынии вблизи молдавских государственных границ.

Фото: pxhere.com