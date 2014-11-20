Стоимость аутлет-комплекса в Пулково предварительно оценили в 9 млрд рублей

На данный момент уже рассматриваются конкретные предложения от потенциальных покупателей, чьи имена пока не разглашаются.

На прошлой неделе инвесторы из компании Hines (США) приняли решение о продаже своих аутлет-центров в Петербурге и Московской области. По данным издания "Ведомости", которое ссылается на главу ретейл-департамента Core. XP Марину Малахатько, предварительная стоимость "Outlet Village Пулково" оценена в 8−9 млрд рублей, а "Outlet Village Белая Дача" обойдётся покупателям примерно в 11−12 млрд рублей.

На данный момент уже рассматриваются конкретные предложения от потенциальных покупателей, чьи имена пока не разглашаются.

Напомним, что принадлежащий Hines аутлет был открыт в Подмосковье ещё в 2012 году. Первую очередь "Outlet Village Пулково" запустили в 2015-ом, а вторую – в 2018-ом году.

Ранее мы сообщили о том, что в Ломоносове старинный дом с башней сдадут в аренду по программе "Рубль за метр".

Фото: ВКонтакте / Outlet Village Pulkovo