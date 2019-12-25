В Ломоносове старинный дом с башней сдадут в аренду по программе "Рубль за метр"

Начальная стоимость лота оценена в 150 тыс. рублей. После выполнения работ по сохранению цена будет равна 1 рублю за один кв.м.

В Ломоносове выставлен на торги старинный дом на Еленинской улице. Как отмечает "Деловой Петербург", здание с башней уже пытались продать, но столкнулись с препятствиями со стороны Росреестра. Теперь лот представлен в рамках программы "рубль за метр".

Дом был построен в конце XIX – начале XX века: он принадлежал лесопромышленнику Михаилу Волкову. В здании 2 этажа, его общая площадь составляет 800 кв.м.

Мудя по данным Фонда имущества, аукцион подразумевает право аренды, а не полную продажу. Начальная стоимость лота оценена в 150 тыс. рублей. После выполнения работ по сохранению цена будет равна 1 рублю за один кв.м. Контракт с арендатором заключат на 49 лет в обмен на выполнения в здании реставрационных работ в течение 7-ми лет.

Ранее мы сообщили о том, что здание бывших касс РЖД в Петербурге выставили на продажу за 1,8 млрд рублей.

Фото: Дмитрий Ратников