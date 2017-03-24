У "Outlet Village Пулково" может появиться новый владелец

На данный момент на продажу выставлены два аутлета в Петербурге и Московской области.

В ближайшее время ТЦ "Outlet Village Пулково" может обрести нового владельца. АУтлет входит в состав активов инвестиционной компании Hines, которая планирует продать все российские активы. Об этом сообщило издание "Ведомости".

На данный момент на продажу выставлены два аутлета в Петербурге и Московской области. Речь идёт о долях в "Outlet Village Пулково" и в "Outlet Village Белая Дача".

На данный момент Hines оценивает поступившие от инвесторов предложения. Выход из владения недвижимостью усложняется тем, что покупателю необходимо в полной мере соблюсти государственные требования и иметь полный пакет соответствующих документов.

Ранее мы сообщили о том, что бывшую воинскую часть на Кулешевке выставят на торги.

Фото: ВКонтакте / Outlet Village Pulkovo