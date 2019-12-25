Бывшую воинскую часть на Кулешевке выставят на торги

Площадь территории составляет 3,5 га. Аукцион проведёт компания "Дом.РФ".

Комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования российских земельных участков было одобрено выставление на торги участка на Лабораторной улице, который ранее занимала воинская часть. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Площадь территории составляет 3,5 га. Её передали подведомственному Минобороны РФ ФГУП "Оборонпромэкология" на праве хозяйственного ведения. Всего на участке находятся 16 нежилых строений, общей площадью 6,5 тыс. кв. м., большинство из которых представляют собой бывшие казармы.

Аукцион проведёт компания "Дом.РФ": 80% от вырученной суммы будет передано в пользу военного ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что в Ломоносове старинный дом с башней сдадут в аренду по программе "Рубль за метр".

Фото: Деловой Петербург