США "ждут ответа РФ" о прекращении огня на Украине

Марко Рубио надеется на положительный ответ от российского руководства.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп хочет введения режима прекращения огня на украинской территории, а киевский режим к этому процессу готов. Соответствующее заявление сделал государственнй секретарь США Марко Рубио перед журналистами по результатам двусторонних переговоров с украинской делегацией в городе Джидда в Саудовской Аравии. Иностранный дипломат добавил, что в настоящее время Вашингтон ждет ответа по предложению из Москвы. Представитель Сша указал, что делегаты надеются на положительную реакцию Кремля по вопросу. На вопрос СМИ о том, планирует ли Госдеп довести до России информацию об итогах этих консультаций, он ответил утвердительно.

Мы скажем: "Вот что на столе. Украина готова прекратить стрелять и начать переговоры". И им нужно будет сказать "да" или "нет". Я надеюсь, что они собираются сказать "да". И если они это сделают, то, я думаю, мы достигнем большого прогресса. Марко Рубио, госсекретарь США

США хотят, чтобы встреча Путина и Трампа была о позитивном, заявил Рубио.

Фото и видео: YouTube / Sky News