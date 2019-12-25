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США хотят, чтобы встреча Путина и Трампа была о позитивном, заявил Рубио
Сегодня, 7:13
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США хотят, чтобы встреча Путина и Трампа была о позитивном, заявил Рубио

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В Госдепе заметили, что рабочая встреча между политиками еще не назначена.

Американская администрация при президенте-республиканце заинтересована в том, чтобы возможная будущая встреча российского политического лидера Владимира Путина с его коллегой из Вашингтона Дональда Трампа носила позитивный характер. Соответствующее заявление местным журналистам сделал государственный секретарь США МАрко Рубио на борту самолета, который находился на пути в Саудовскую Аравию.  Американское внешнеполитическое ведомство распространилось стенограмму разговора дипломата со СМИ.

Обе стороны выразили готовность в какой-то момент встретиться, но на данный момент встреча не запланирована… Для того, чтобы встреча была успешной, очевидно, хочется, чтобы эта встреча была о чем-то позитивном.

Марко Рубио, госсекретарь США

Марко Рубио добавил, что хотя официальной рабочей встречи Трампа с главой российского государства еще не запланировано, он лично не может предопределить расписание американского президента.

Марко Рубио: военная помощь Украине будет возобновлена, если США понравятся итоги встречи в Эр-Рияде.

Фото: YouTube / PalmBeachPost

Теги: встреча путина и трампа, госдеп, марко рубио
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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