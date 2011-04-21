Марко Рубио: военная помощь Украине будет возобновлена, если США понравятся итоги встречи в Эр-Рияде

Америка продолжает рассчитывать на заключение ресурсной сделки с Киевом.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что скорая встреча американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии будет иметь "ключевое значение" для возобновления военной помощи Киеву. Его слова передает CNN.

Я думаю, если там состоится хорошая встреча, которая нам понравится, и о чем мы сможем доложить президенту, я думаю, будут приняты решения относительно паузы в военной помощи. Марко Рубио, госсекретарь США

Рубио также отметил, что США все еще рассчитывают на заключение с Украиной сделки по природным ресурсам. Впрочем, по замечанию госсекретаря, это не значит, что она будет согласована в Эр-Рияде.

Напомним, что встреча делегаций двух государств состоится во вторник, 11 марта. Как ранее сообщали Financial Times, представители Киева собираются представить план частичного прекращения огня.

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