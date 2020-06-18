В Госдепартаменте США считают, что РФ проявляет интерес к решению проблемы в Сирии.

США заявили о "сомнениях" России в поддержке Башара Асада. Об этом заявил специальный американский представитель по вопросу Сирии Джеймс Джеффри в рамках брифинга с журналистами. Чиновник отметил, что Вашингтон получил некие сигналы о готовности Москвы к переговором об урегулировании конфликта в Сирии.

Представитель Госдепартамента напомнил, что полученные сигналы являются "скромными". Они исходят от неофициальных источников, которые в США все же считаются авторитетными. Джеймс Джеффри подчеркнул, что в рФ демонстрируют растущую заинтересованность в изучении способов решения ситуации в Сирии.

Напомним, что США ввели против Сирии новые санкционные меры. Это сделано ради "политического и экономического давления" на правительство Башара Асада. В Америке добавили, что ограничения не коснутся предоставления гуманитарной помощи.

Парижский суд приговорил дядю Башара Асада к четырём годам тюрьмы.

Видео: YouTube / US Military Moments 4