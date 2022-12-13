США заявили о поддержке расследования Международного уголовного суда по Украине

Нед Прайс рассказал о перезагрузке отношений США с МУС.

Американские власти заявили о поддержке расследования Международного уголовного суда (МУС) по Украине. Соответствующее заявление официальный представитель Госдепа США Нед Прайс сделал в ходе своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Чиновник пояснил, что власти страны не обсуждают конкретные формы поддержки, которая оказывается МУС. Белый дом считает важным не ставить под угрозу беспристрастность расследования или ставить под удар попытку обеспечения мирового правосудия.

В последние два года США напряженно работали над тем, чтобы улучшить и перезагрузить свои отношения с МУС посредством отмены санкций и возвращения к взаимодействию с судом. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе не стали комментировать визит главы МИД Саудовской Аравии в Москву.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

