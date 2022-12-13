В Госдепе не стали комментировать визит главы МИД Саудовской Аравии в Москву

Нед Прайс не оценил встречу между Фейсал бен Фархан Аль Саудом и Сергеем Лавровым.

В американском внешнеполитическом ведмостве не стали комментировать визит главы министерства по иностранным делам Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда в Москву. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс не стал отвечать на соответствующий вопрос корреспондента в ходе регулярной пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне. Он посоветовал обратиьься за разъяснениями к саудовской стороне.

Добавлю лишь, что этот визит последовал за недавней поездкой главы МИД [королевства] в Киев, где он объявил о выделении Саудовской Аравией $400 млн на гуманитарную поддержку Украины, из которых $300 млн будут направлены на закупку нефтепродуктов. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник пояснил прессе, что Аль Сауд стал первым высокопоставленным саудовским чиновником, который посетил Украину с начала проведения российской специальной военной перации. Также Саудовская Аравия в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, включая и 24 февраля, проголосовали за поддержку территориальной целостности Украины и соблюдения принципов Устава ООН.

В США заявили о соответствии приема главы администрации Тайваня политике "одного Китая".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State