В Госдепе не стали комментировать визит главы МИД Саудовской Аравии в Москву

В американском внешнеполитическом ведмостве не стали комментировать визит главы министерства по иностранным делам Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда в Москву. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс не стал отвечать на соответствующий вопрос корреспондента в ходе регулярной пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне. Он посоветовал обратиьься за разъяснениями к саудовской стороне.
Добавлю лишь, что этот визит последовал за недавней поездкой главы МИД [королевства] в Киев, где он объявил о выделении Саудовской Аравией $400 млн на гуманитарную поддержку Украины, из которых $300 млн будут направлены на закупку нефтепродуктов.
Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США
Чиновник пояснил прессе, что Аль Сауд стал первым высокопоставленным саудовским чиновником, который посетил Украину с начала проведения российской специальной военной перации. Также Саудовская Аравия в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, включая и 24 февраля, проголосовали за поддержку территориальной целостности Украины и соблюдения принципов Устава ООН.
В США заявили о соответствии приема главы администрации Тайваня политике "одного Китая".
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все