В США заявили о соответствии приема главы администрации Тайваня политике "одного Китая"

Нед Прайс рассказал о встрече между Цай Инвэнь и Кевином Маккарти.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили о соответствии приема главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в штате Калифорния политике "одного Китая". Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник оценил факт встречи Цай Инвэнь с спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

Транзит тайваньских должностных лиц высокого ранга через США соответствует давней американской политике и нашим неофициальным и прочным отношениям с Тайванем. Нет совершенно никаких изменений в американской политике "одного Китая". Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти еще 7 марта подтвердил общественности, что встретится с Инвэнь на американской территории, а не в ходе своего рабочег визита на Тайвань, как ранее предполагалось. Законодатель не исключил, что посетит Тайвань с официальным визитом в будущем. Авторы издания Financial Times со ссылкой на собственные источники заметили, что встреча Маккарти и Цай Инвэнь может состояться не в Тайбэе, как планировалось, а в штате Калифорния.

Госдеп назвал смехотворными подозрения в причастности США к подрыву "Северных потоков".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State