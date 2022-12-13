Госдеп назвал смехотворными подозрения в причастности США к подрыву "Северных потоков"

Нед Прайс оценил расследования, проводимые Данией, Швецией и ФРГ.

Американское внешнеполитическое ведомство считает смехотворными подозрения в причастности властей США к подрыву российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в акватории Балтийского моря. Администрация страны по-прежнему настаивает на том, что все подозрения в причастности к диверсиям на трубопроводах в европейском регионе не подтверждены фактами. Однако в Вашингтоне не решаются исключать какие-либо версии в вопросе определения виновных сторон. В ходе регулярного брифинга со СМИ журналисты попросили чиновника оценить недавние публикации в ряде изданий относительно подрыва газопроводов. Эксперт уточнил, что не может говорить о расследованиях, которые проводят национальные комиссии из Германии, Дании и Швеции.

Что касается всех этих сообщений, я не могу подтвердить их. Мы подождем завершения этих расследований. Они сообщат о выводах, к которым придут в ходе расследований. Мы просто не станем забегать вперед, говоря о том, что они выяснят Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Нед Прайс рекомендовал обращаться за комментариями к представителям указанных стран. В США заявили о поддержке поступления украинского и российского зерна на мировые рынки.



Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

