В США заявили о поддержке поступления украинского и российского зерна на мировые рынки

Нед Прайс рассказал о важности продления черноморской инициативы между РФ и Украиной.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили о поддержке поступления украинского и российского зерна на мировые продовольственные рынки. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник заметил, что власти страны поддерживают усилия генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша по вопросу. Белый дом призывают стороны международного соглашения к продлению и расширению договоренностей.

Черноморская зерновая инициатива является жизненно важным механизмом... США решительно поддерживают усилия генсека ООН Гутерриша в партнерстве с Турцией с целью доставки украинского и российского зерна на мировые рынки. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп подтвердил вызов посла США в МИД Турции.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

