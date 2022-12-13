В США заявили о поддержке поступления украинского и российского зерна на мировые рынки

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили о поддержке поступления украинского и российского зерна на мировые продовольственные рынки. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник заметил, что власти страны поддерживают усилия генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша по вопросу. Белый дом призывают стороны международного соглашения к продлению и расширению договоренностей.
Черноморская зерновая инициатива является жизненно важным механизмом... США решительно поддерживают усилия генсека ООН Гутерриша в партнерстве с Турцией с целью доставки украинского и российского зерна на мировые рынки.
Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США
Госдеп подтвердил вызов посла США в МИД Турции.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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