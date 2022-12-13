Госдеп подтвердил вызов посла США в МИД Турции

Американское внешнеполитическое ведомство подтвердил вызов посла США в турецкое министерство по иностранным делам в Анкаре. Соответствующее заявление официальный представитель Госдепа США Нед Прайс сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Чиновник добавил, что руководитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли во время своего рабочего визита в Сирию встречался только с американскими военнослужащими, так как это является обычной практикой для генералов.
Да, мы можем подтвердить, что посол в Анкаре побывал сегодня в МИД Турции для проведения дискуссий. Что касается визита генерала Милли, то насчет этого лучше обратиться в министерство обороны. Он встречался только с американскими военнослужащими.
Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США
Чиновник из Госдепа США доавил, что глава Комитета начальников штабов США посещает различные части света для того, чтобы встретиться с американскими военнослужащими.
Госдеп утверждает о проведении контактов с послом РФ.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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