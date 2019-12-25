Уэнди Шерман объяснила о "решающем контексте", которые власти США ждут в ближайшее десятилетие.

США заявили о готовности сотрудничать с КНР, если это отвечает интересам. Об этом в эфире онлайн-проекта американского издания The Washington Post сделала первый заместитель государственного секретаря Уэнди Шерман. Она отметила, что следующее десятилетие станет решающим для Вашингтона в вопросе того, в каких сферах можно будет взаимодействовать с Пекином. При этом следует ожидать контекста конкуренции между США и Китаем.

Мы будем сотрудничать… например, в вопросах климата и всемирного здравоохранения. В то же время, мы считаем, что следующее десятилетие станет крайне решающим в контексте ответа на растущий вызов. Уэнди Шерман, замгоссекретаря США

Чиновница уточнила, что администрация президента Джо Байдена предпринимает значительные шаги, вкладывает инвестиции в развитие собственного технологического производства ради первенства в гонке с китайскими коллегами.

Госдеп: США готовы контактировать с Россией для возвращения заключенных.

Фото и видео: YouTube / Washington Post Live