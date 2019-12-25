США готовы контактировать с Россией для возвращения заключенных

Госдеп оценил возможность контакта Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на полях ШОС.

США готовы контактировать с Россией на высоком уровне для возвращения заключенных. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник не считает, что переговоры с Москвой по данному вопросу (возвращения граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана) "заглохли". По словам эксперта, со своей стороны Вашингтон предпринимает все необходимое для того, чтобы из тюремного заключения домой вернулись соотечественники.

Я не стал бы характеризовать данные переговоры как "заглохшие", хотя, безусловно, их динамика не отвечает нашим ожиданиям. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе США добавили, что власти США предпримут меры, которые позволят продвинуть данный процесс вперед. Страна "без колебаний пойдет на это", если контакты на высоком уровне хоть на шаг помогут продвинуть переговорный процесс по возвращению баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж. Таким образом эксперт прокомментировал возможные встречи между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Госдеп не считает "заслуживающими доверия" объяснения причин остановки "Северного потока".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

