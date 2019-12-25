Госдеп не считает "заслуживающими доверия" объяснения причин остановки "Северного потока"

Ведант Пател рассказал, что США считают Россию ненадежным источником энергоресурсов.

Американское государственное внешнеполитическое ведомство не считает "заслуживающими доверия" объяснения причин остановки "Северного потока" российской стороной. Речь идет о том, что работа проекта приостановлена из-за утечки масла и необходимости в техническом обслуживании трубопровода. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Пател.

Мы не считаем эти заявления заслуживающими доверия… Это еще один пример действий России, указывающих на то, что она не является надежным источником энергоресурсов. Ведант Пател, заместитель пресс-секретаря Госдепа США

Эксперт добавил, что власти США находятся в координации со своими международными союзниками и партнерами, а также сохраняют приверженность укреплению энергетической безопасности европейского региона. Вашингтон надеется на снижение уровня коллективной зависимости стран ЕС от российских энергоресурсов.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State