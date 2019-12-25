Госдеп: санкции США не мешают России проводить инспекции в рамках ДСНВ

Нед Прайс призывает Москву вернуться к инспекции объектов на территории США.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что западные санкции не мешают российским специалистам проводить инспекции на объектах США в рамках ДСНВ (Договора о стратегических наступательных вооружениях). Соответствующее заявление во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Чиновник заметил, что ограничительные меры полностью совместимы с реализацией ДСНВ, а также не формируют препятствий для совершения на территории США проверок Россией в рамках данного договора.

Нед Прайс добавил, что власти США продолжат взаимодействовать с российскими коллегами по дипломатическим каналам ради того, чтобы добиться возобновления инспекций по ДСНВ. Ранее российское посольство в США заявило, что Москва и Вашингтон ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций. Мероприятия были приостановлены с началом пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State