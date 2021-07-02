Нед Прайс прокомментировал слова главы КНР о необходимости Пекина в сильнейший армии.

США заявили, что приняли к сведению слова Си Цзиньпина на церемонии в честь столетия КПК. Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс. Чиновник обозначил позицию администрации Вашингтона по отношению к Коммунистической партии КНР.

Мы в курсе заявлений президента Си, приняли их к сведению. Но не будем комментировать детали. Нынешняя администрация США на протяжении нескольких месяцев проясняла свою позицию по поводу КПК в целом. Нед Прайс, представитель Госдепа США

Напомним, что 1 июля председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о том, что государственные Вооруженные силы должны быть одними из сильнейших в мире, чтобы иметь возможность обеспечить национальные интересы. Политик добавил, что Пекин не даст себя унижать или распоряжаться его судьбой. Он заметил, что тот, кто попробует поработить Китай вместо этого "разобьет себе голову".

Фото и видео: U.S. Department of State