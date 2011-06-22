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Си Цзиньпин: армия Китая должна стать одной из сильнейших в мире

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В КНР празднуют 100-летие с момента основания коммунистической партии.

Китай должен ускорить модернизацию национальной обороны и превратить народно-освободительную армию (НОАК) в вооруженные силы мирового класса. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин. Чиновник выступил с речью на Тяньаньмэнь в Пекине. Там состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетнему юбилею с момента основания коммунистической партии страны.

Необходимо ускорить модернизацию обороны и вооруженных сил. Сильная страна должна иметь сильную армию, только сильная армия может обеспечить национальную безопасность.

Си Цзиньпин, глава Китая

Глава государства рассказал соотечественникам о том, что НОАК реализовала бессмертные подвиги для своей партии и своего народа. Сейчас китайская армия остается надежной опорой для защиты "красной власти", а также для обеспечения безопасности национального достоинства, а также регионального и глобального мира и стабильности. 

ВОЗ объявила Китай страной, свободной от малярии.

Видео: Youtube/柬中时报

Теги: армия, китай, ноак, си цзиньпин
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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