Награда вручена за вклад в социальное и экономическое развитие КНР.

Председатель Китая Си Цзиньпин впервые в истории вручил ордена Первого июля 29 членам Коммунистической партии КНР (КПК). Об этом рассказали представители местного Центрального телевидения. Журналисты уточнили, что почетную награду получили лица, отличившиеся в вопросе социально-экономического развития государства. Торжественное мероприятие прошло в Доме народных собраний. Церемония в Пекине приурочена к столетнему юбилею формирования в стране КПК.

Лауреаты ордена Первого июля - выходцы из народа. Это простые герои, которые безмолвно преданы своему делу. Их деяния можно изучать и повторять. Си Цзиньпин, председатель Китая

Напомним, что в Китае Орден Первого июля считается высшей партийной наградой. Его учредил Центральный комитет Коммунистической партии Китая. Орден оформлен красно, золотым и белом цветах, а также содержит эмблему партии и пятиконечную звезду.

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Видео: YouTube / CGTN