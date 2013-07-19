США заявили, что оставляют за собой право на новые санкции против России из-за Навального

Джен Псаки надеется на скорое освобождение российского оппозиционера из заключения.

США заявили, что оставляют за собой право на новые санкции против России из-за Алексея Навального. Об этом журналистам во время брифинга заявила пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки. Она не исключила возможности принятия Вашингтоном новых ограничительных мер в отношении Москвы.

Джейк Салливан провел несколько дней назад телефонный разговор со своим коллегой Николаем Патрушевым, эта тема была частью обсуждений, причем в контексте не только последствий, но и нашего призыва обращаться с ним гуманно. Этот сигнал мы продолжаем ясно передавать. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница напомнила, что разговор между сторонами велся в частном порядке, поэтому информация о его содержании является конфиденциальной. По мнению Псаки, такой путь переговоров по данной ситуации является более результативным. В США заметили, что надеются, что российский оппозиционер будет в безопасности и выйдет на свободу.

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Фото: Белый дом