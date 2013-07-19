Джен Псаки напомнила о позиции Вашингтона по проекту строительства российского газопровода.

В Белом доме назвали "Северный поток — 2" плохой сделкой. Такое заявление во время брифинга с журналистами сделала пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки. Чиновница уточнила, что на данный момент Вашингтон не может прокомментировать введение новых ограничений против РФ из-за реализации проекта строительства газопровода в Европу.

Я не могу озвучить вам прогноз, однако мы продолжаем считать "Северный поток 2" плохой сделкой и доносить эту позицию своим партнерам, в том числе европейским. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что трубопровод "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до ФРГ. США выступают против проекта, так как намерены продвигать в Европу собственный сжиженный природный газ. Берлин выступает за достройку газопровода, а также призывают Вашингтон отказаться от односторонних экстерриториальных санкций. На данный момент оператор проекта Nord Stream 2 AG (дочерняя компания "Газпрома") заявила о том, что газопровод готов на 95 процентов. Рабочим осталось уложить 121 км труб.

Бывший посол США в Польше посоветовал уничтожить "Северный поток-2.

Фото: Белый дом