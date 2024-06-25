США заявили, что не знают, кто несет ответственность за удар по Севастополю

Мэттью Миллер прокомментировал атаку ракетами ATACMS территории полуострова.

В американском внешнеполитическом ведомстве не располагают оценками относительно того, кто именно несет ответственность за ракетный удар, совершенный по Севастополю в минувшие выходные. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

У нас нет какой-либо оценки по основной атаке, в том числе относительно того, кто именно несет за нее ответственность. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12:15 по московскому времени Вооруженными силами Украины пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства, снаряженными кассетными боевыми частями.

Представитель Госдепа назвал "древней историей" войну во Вьетнаме.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State