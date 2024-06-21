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Представитель Госдепа назвал "древней историей" войну во Вьетнаме

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Мэттью Миллер не стал объяснять позицию США относительно Устава ООН.

В американском внешнеполитическом ведомстве назвали войну во Вьетнаме "древней историей". Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.  Во время мероприятия один из корреспондентов от новостного агентства The Associated Press Мэтт Ли уточнил у спикера о том, как сочетаются позиция властей США по вопросу соблюдения суверенитета и территориальной целостности стран с точки зрения Устава ООН и Вьетнамская война. Иностранный журналист подчеркнул, что в администрации Джо Байдена ожидают от России соблюдения Устава Всемирной организации, при  этом сами США имеют "не лучший послужной список".

Очевидно, мы были вовлечены в конфликт во Вьетнаме много лет назад, это древняя история. Я не собираюсь разбирать всю историю американской внешней политики на брифинге, особенно будучи представителем администрации, которой поручено руководить всего три с половиной года.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

США будут укреплять связи в АТР на фоне угрозы, якобы исходящей от КНДР.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: вьетнам, вьетнамская война, госдеп, мэттью миллер, устав оон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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