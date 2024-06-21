США будут укреплять связи в АТР на фоне угрозы, якобы исходящей от КНДР

Мэттью Миллер оценил отношения России с КНДР и Вьетнамом.

В американском внешнеполитическом ведомстве продолжат работать со своими международными союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне угрозы, исходящей, якобы от КНДР. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал СМИ о прошедшем государственном визите российского президента Владимира Путина в Пхеньян. Иностранный чиновник прокомментировал слова лидера Кремля о том, что Москва не исключает поставок оружия в Сеыерную Корею. Мэттью Миллер считает, что такой шаг дестабилизирует обстановку на Корейском полуострове, а также потенциально нарушит резолюции Совета Безопасности ООН.

Поэтому мы продолжим работать с нашими партнерами в регионе - с Южной Кореей, Японией и другими - в ответ на угрозу, исходящую от Северной Кореи. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе США уточнили, что публично "давно предупреждали" об углублении сотрудничества между Россией и КНДР. Дипломат дополнительно напомнил о появившейся в западных СМИ информации о том, что Южная Корея может пересмотреть позицию по поводу поставок оружия на Украину после подписания Россией и КНДР двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Американец заметил, что это решение должны принять коллеги в Сеуле. Однако будущая поездка заместителя государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка во Вьетнам не связана с прошедшим рабочим визитом Путина в эту страну и была запланирована заранее. Мэттью Миллер ушел от ответа на вопрос прессы о том, есть ли у американских властей какие-либо сведения о том, оказывает ли Ханой материальную или финансовую поддержку Москве.

Госдеп хочет получить консульский доступ к обвиняемой в госизмене гражданке РФ и США.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State