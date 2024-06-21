Госдеп хочет получить консульский доступ к обвиняемой в госизмене гражданке РФ и США

Мэттью Миллер прокомментировал ситуацию с Ксенией Карелиной.

Американское внешнеполитическое ведомство рассчитывает получить консульский доступ к американо-российской гражданке Ксении Карелиной, которая была арестована в Екатеринбурге по обвинению в государственной измене. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Во-первых, как мы всегда говорим, мы серьезно относимся к обязательствам помогать гражданам США за рубежом и предоставлять им всю надлежащую поддержку. Часто есть ограничения на то, что я могу сказать, по причинам конфиденциальности. Таковы требования закона и так обстоит дело в данном случае. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Иностранный чиновник пояснил, что когда гражданин США задерживается за рубежом, то консульские сотрудники стремятся предоставить ему всю надлежащую поддержку властей. В Госдепе указали прессе на то, что Москва давно придерживается такой позиции, по которой если речь идет о гражданах с двойным гражданством, то страна не обязана отвечать на иностранные запросы о предоставлении надлежащей поддержки человеку.

В Госдепе пригрозили мерами против КНР из-за якобы поставок в РФ некоторых товаров.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State