В Госдепе пригрозили мерами против КНР из-за якобы поставок в РФ некоторых товаров

Мэттью Миллер оценил поддержку КНР в отношении российских отраслей.

В американском внешнеполитическом ведомстве готовы принять меры против китайского руководства, которое, по утверждениям Госдепартамента, поставляет России компоненты для производства военной техники. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Если Китай не хочет принять меры, чтобы остановить свои компании от отправки микроэлектроники, оптических датчиков и другого оборудования, которое Россия может использовать для производства военной техники, представляющей огромную угрозу... тогда нам придется работать с нашими европейскими партнерами и самим принимать меры. Мэттью Миллер,пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 13 мая пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил журналистам информационного агентства ТАСС, что торговля между Россией и Китаем осуществляется открыто, она ведется соответствии с нормами ВТО, поэтому Пекин строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Госдеп не исключил дальнейшие меры против компаний из КНР за якобы помощь РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State