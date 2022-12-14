США заявили, что не видят подготовки России к применению ядерного оружия

Джулианн Смит рассказала о том, что ядерная триада является "краеугольным камнем сдерживания".

Американский посол при НАТО заявила о том, что не видит к применению ядерного оружия. Соответствующее заявление в вашингтонском экспертном центре CSIS сделала Джулианн Смит. Чиновница пояснила, что Вашингтон продолжает угрожать Москве "беспрецедентными последствиями" в случае такого шага. Эксперт полагает, что следует воздерживаться от "значительных коррективов" в ядерной триаде, ядерной политике или размещения ядерных сил. Спикер верит в то что данное стратегическое оружие все еще остается краеугольным камнем в вопросе сдерживания противников.

Мы не видим признаков того, что Россия предпринимает шаги... Мы продолжим сигнализировать России... что ее ждут беспрецедентные последствия, если она решит так поступить. И мы продолжим пристально отслеживать ситуацию. Джулианн Смит, посол США в НАТО

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Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies