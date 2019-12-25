Постпред США при НАТО: подход к РФ в новой стратегии альянса будет отличаться от прежнего

Джулианн Смит рассказала о том, какие обновления ждет концепция по стратегической безопасности альянса.

Американский постоянный представитель при НАТО заявила о том, что подход к России в новой военной стратегии Североатлантического альянса будет значительно отличаться от прежнего документа, принятого в 2010 году. Соответствующее заявление Джулианн Смит сделала в рамках онлайн-мероприятия, организованного вашингтонским Центром за новую американскую безопасность. Эксперт отметила, что обновленный документ охватит несколько тем.

Очевидно, всем интересно знать, что альянс намерен сказать про Россию. Можно смело говорить, что формулировки в 2022 году будут значительно отличаться от того, что было в 2010 году. Джулианн Смит, постпред США при ООН

В частности стратегия будет подразумевать некоторые дополнения к стратегической концепции. Например, они будут касаться Китая, что станет важным событием для натовской истории. Стратегия должна быть принята в конце июня на саммите в Мадриде.

В США заявили, что запросы Киева по оружию постоянно меняются.

Фото и видео: YouTube / Center for a New American Security (CNAS)

